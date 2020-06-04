Этот контент был опубликован 4 июня 2020 г. 13:34

Москва/Валетта. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Власти Мальты планируют открыть аэропорт с 1 июля, на первом этапе международное сообщение будет возобновлено с 19 странами Евросоюза, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в Мальтийском управлении по туризму (Malta Tourism Authority) в четверг.

"Совместно с министерством туризма и защиты прав потребителей Мальты мы объявляем о возобновлении коммерческих авиарейсов в/из страны и открытии аэропорта Мальты с 1 июля 2020 года. На первом этапе будет возобновлено авиасообщение с 19 странами и регионами, с которыми правительство Мальты договорилось о беспрепятственном пассажиропотоке", - сказали в ведомстве.

Как отметили в управлении по туризму, туристам из Австрии, Венгрии, Германии, Дании, Израиля, Ирландии, Исландии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Словакии, Финляндии, Чехии, Швейцарии, Эстонии, а также островов Сицилии и Сардинии (Италия) не нужно будет проходить тесты на выявление вируса Covid-19 и соблюдать карантин по прилёту на Мальту, поскольку эти страны вошли в список первых так называемых "безопасных коридоров". Аналогичные условия действуют и на поездки мальтийцев в указанные страны.

Концепция "безопасных коридоров" (safe corridors) подразумевает взаимное открытие границ между странами, находящимися на одном этапе борьбы с пандемией коронавируса.

"С открытием аэропорта мы сможем возобновить активность на тех рынках, где сняты ограничения на перемещения и будем рады приветствовать туристов на Мальте, Гозо и Комино. Уверены, что в скором времени список стран, которым будут доступны путешествия на наш архипелаг, расширится", - считает руководитель группы сегментного маркетинга Мальтийского управления по туризму Карло Микаллеф.

По словам министра туризма и защиты прав потребителей Мальты Джулии Фарруджа Портелли, после снятия ограничительных мер можно будет начинать постепенное восстановление экономики и туризма страны.

Мальта начала постепенное снятие ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса, в начале мая. 4 мая были открыты магазины, не связанные с продажей товаров первой необходимости, пункты технического осмотра автотранспорта, было возобновлено транспортное сообщение между островами Мальты и Гозо. 22 мая начали работать рестораны, салоны красоты, открытые рынки и кинотеатры. С 5 июня свою работу возобновляют детские центры, спортивные залы и бары. Сотрудники мальтийских компаний могут вернуться на свои рабочие места.

По состоянию на 4 июня на Мальте зафиксировано 622 случая заражения Covid-19, 9 человек скончались.

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