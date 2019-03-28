Этот контент был опубликован 28 марта 2019 г. 8:15

Брюссель. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Моряки ВМС Мальты установили контроль над танкером "Эль Хиблу-1", который ранее захватили иммигранты, сообщили журналистам в четверг представители мальтийских и итальянских властей.

По данным властей, в настоящий момент мальтийские военные ведут танкер в порт.

Ранее около 100 иммигрантов захватили нефтяной танкер у берегов Ливии и приказали экипажу направить судно в направлении Европы.

Британская телерадиокорпорация BBC сообщает, что экипаж танкера спас терпевших бедствие в море нелегалов, но они установили контроль над судном после того, как узнали, что им грозит отправка на родину.

Глава МВД Италии Маттео Сальвини назвал нелегалов пиратами.

"Они не пострадавшие от кораблекрушения, а пираты", - написал М.Сальвини на своей странице в Twitter.

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