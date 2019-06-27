Вашингтон. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Экс-руководитель предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт не признал себя виновным по обвинениям в мошенничестве с ипотекой, пишет в четверг издание The Hill.
Манафорт, одна из ключевых фигур в расследовании специального прокурора Роберта Мюллера по "российскому делу", отрицал вину в ходе судебного процесса на Манхеттене.
В марте судья Эми Берман Джексон в Вашингтоне приговорила Манафорта к 43 месяцам тюремного заключения за оказание давления на свидетелей и незаконную лоббистскую деятельность за рубежом. Он также должен выплатить почти $6 млн в качестве возмещения ущерба.
Другой суд - в штате Вирджиния - приговорил Манафорта к 47 месяцам заключения по обвинению в налоговых махинациях и банковском мошенничестве. Манафорт также обязан выплатить $50 тыс. штрафа и еще $24 млн в качестве возмещения убытков.
Таким образом, к настоящему моменту Манафорта приговорили в общей сложности к семи с половиной годам тюремного заключения.
После объявления приговора в Вашингтоне прокуратура нью-йоркского района Манхеттен выдвинула новые обвинения против П.Манафорта.
1кю ар