Этот контент был опубликован 27 июня 2019 г. 21:40

Вашингтон. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Экс-руководитель предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт не признал себя виновным по обвинениям в мошенничестве с ипотекой, пишет в четверг издание The Hill.

Манафорт, одна из ключевых фигур в расследовании специального прокурора Роберта Мюллера по "российскому делу", отрицал вину в ходе судебного процесса на Манхеттене.

В марте судья Эми Берман Джексон в Вашингтоне приговорила Манафорта к 43 месяцам тюремного заключения за оказание давления на свидетелей и незаконную лоббистскую деятельность за рубежом. Он также должен выплатить почти $6 млн в качестве возмещения ущерба.

Другой суд - в штате Вирджиния - приговорил Манафорта к 47 месяцам заключения по обвинению в налоговых махинациях и банковском мошенничестве. Манафорт также обязан выплатить $50 тыс. штрафа и еще $24 млн в качестве возмещения убытков.

Таким образом, к настоящему моменту Манафорта приговорили в общей сложности к семи с половиной годам тюремного заключения.

После объявления приговора в Вашингтоне прокуратура нью-йоркского района Манхеттен выдвинула новые обвинения против П.Манафорта.

1кю ар

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