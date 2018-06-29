Мандат пограничного агентства ЕС Frontex будет расширен - Меркель
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Берлин. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что участники саммита ЕС в Брюсселе договорились о расширении мандата пограничного агентства ЕС Frontex.
"Frontex будет усилен и получит расширенный мандат", - сказала канцлер журналистам по итогам саммита. Заявление транслирует сайт Еврокомиссии.
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Интерфакс