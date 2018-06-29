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Этот контент был опубликован 29 июня 2018 г. 15:26 29.06.2018 - 15:26

Берлин. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что участники саммита ЕС в Брюсселе договорились о расширении мандата пограничного агентства ЕС Frontex. "Frontex будет усилен и получит расширенный мандат", - сказала канцлер журналистам по итогам саммита. Заявление транслирует сайт Еврокомиссии. 1тф пч Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс