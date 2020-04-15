Этот контент был опубликован 16 апреля 2020 г. 1:28

Иерусалим. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Двое суток, данные лидеру блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганцу, на формирование израильского правительства истекли в полночь среды, сообщают местные СМИ.

Переговорные группы премьер-министра Биньямина Нетаньяху и "Кахоль-Лаван" Ганца продолжили свои переговоры о формировании правительства единства ночью в среду и в четверг, даже когда президентский мандат последнего на формирование коалиции истек в полночь.

Осведомленные источники сообщили Channel 12 news в среду вечером, что они опасаются, что Нетаньяху не заинтересован в заключении сделки. Недавний опрос показал, что "Ликуд" может получить явное большинство голосов, если страна сейчас пойдет на четвертые выборы.

Главным предметом разногласий между сторонами в последние дни считалось желание "Ликуда" внести изменения в процедуры назначения судей и резкое неприятие этого со стороны "бело-голубых".

Однако этот вопрос был в значительной степени решен поздно вечером в среду.

Еще одним ключевым вопросом, как сообщают СМИ, была озабоченность Нетаньяху тем, что Верховный суд может вынести решение о его невозможности быть премьер-министром из-за уголовных обвинений, а также может оставить Ганца в качестве премьер-министра на весь срок их коалиции. Поэтому Нетаньяху, как сообщается, пытается разработать какую-то законодательную гарантию того, что Ганц не займет пост премьер-министра в случае такого решения суда.

После истечения срока действия мандата Ганц, по информации СМИ, заявил доверенным лицам, что он не намерен создавать помехи Верховному суду.

"Я начал вести переговоры о создании чрезвычайного правительства национального единства, не для того, чтобы заключать сделку с Верховным судом, а чтобы сохранить демократию. Я не готов перехитрить суд или опозорить его", - цитирует Ганца сайт Ynet news site.

Ранее президент Израиля Реувен Ривлин заявил, что если Ганц и Нетаньяху не смогут договориться, то он даст кнессету 21 день для выдвижения кандидата на пост премьер-министра. Это дает Нетаньяху и Ганцу еще три недели, чтобы заключить сделку.

Если никто из кандидатов не получит поддержки 61 из 120 членов кнессета, то страну ждут четвертые выборы за последние 16 месяцев.

В Израиле уже почти год длится политический кризис. В стране в течение года трижды проходили выборы, и всегда и правые, и левые партии получали в Кнессете примерно одинаковое количество мест. По итогам выборов в апреле и сентябре 2019 года ни Ганцу, ни Нетаньяху не удалось сформировать правительство, договорившись между собой.

1вз бм

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