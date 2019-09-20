Этот контент был опубликован 20 сентября 2019 г. 18:19

Брюссель. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - В манифестации в Брюсселе в пятницу в рамках всемирной акции в защиту климата, проходящей во многих городах планеты, приняли участие, по данным полиции, около 15 тыс. человек.

"Мы должны продолжать поднимать вопрос о климате и мобилизовываться на его защиту, если хотим поставить неотложность климатической проблемы в центр дебатов", - заявила телеканалу RTBF официальный представитель франкоязычного крыла движения Youth For Climate Аделаид Шарлье.

Манифестанты в очередной раз потребовали более решительной политики властей в области защиты климата.

Помимо молодежных активистов в манифестации участвовали многочисленные общественные организации и профсоюзы.

Присутствовавший среди манифестантов председатель "Коалиции за климат", объединяющей около 70 организаций бельгийского гражданского общества, Николас Ван Нюффель напомнил, что у Бельгии остаются 100 дней, начиная с ближайшего воскресенья, чтобы доработать свой национальный план по энергетике и климату, который она должна представить в конце года Европейской комиссии.

"На сегодняшний день Бельгия не на высоте Парижского соглашения, - заявил Ван Нюффель. - Мы призываем премьер-министра Шарля Мишеля быть человеком действия и привезти в Нью-Йорк конкретные обязательства".

23 сентября, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш созывает в Нью-Йорке специальный саммит, в ходе которого он призовет мировых лидеров пересмотреть в сторону повышения их обязательства по климату.

1ов ар

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