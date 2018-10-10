Мантуров не видит необходимости в выходе России из ОЗХО
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Москва. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Глава Минпромторга Денис Мантуров считает, что России не стоит выходить из Организации по запрету химоружия.
"А зачем выходить оттуда? У нас членство сохраняется, мы работаем с коллегами на международной площадке, невзирая на то, что мы свои обязательства в части уничтожения запасов химического оружия уже полностью исполнили, в отличие от других коллег, которые больше всего об этом говорят, но меньше всего делают", - сказал Д.Мантуров журналистам в среду, отвечая на вопрос "Интерфакса".
Ранее в пресс-службе Минпромторга сообщили "Интерфаксу", что США и Великобритания на открывшейся в Гааге сессии Организации по запрещению химоружия могут предложить новые документы по расширению мандата ОЗХО, но Россия вместе с другими странами будет стремиться исправить ситуацию.
Относительно возможности выхода РФ из ОЗХО, если организация получит право называть виновных в применении химоружия, в пресс-службе сообщили: "Российская Федерация была и остается ответственным государством-участником Конвенции, добросовестно выполняющим взятые на себя международные обязательства".
"Эта позиция остается неизменной", - подчеркнули в Минпромторге, еще раз повторив, что совместно с другими участниками организации будет стремиться исправить сложившуюся ситуацию.
В Гааге во вторник открылась 89-я сессия Исполнительного совета ОЗХО, на которой обсуждаются вопросы, связанные с финансированием процесса передачи техсекретариату организации права определять виновных в применении химического оружия.
Российскую делегацию возглавляет заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов.
На этой неделе власти Нидерландов объявили, что в апреле 2018 года предотвратили хакерскую атаку на ОЗХО. По утверждению следователей, за атакой стоят сотрудники ГРУ.
В МИД РФ назвали обвинения Нидерландов "очередной срежиссированной пропагандистской акцией" в отношении России.
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Интерфакс