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Этот контент был опубликован 10 октября 2018 г. 11:57 10.10.2018 - 11:57

Москва. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Глава Минпромторга Денис Мантуров считает, что России не стоит выходить из Организации по запрету химоружия.

"А зачем выходить оттуда? У нас членство сохраняется, мы работаем с коллегами на международной площадке, невзирая на то, что мы свои обязательства в части уничтожения запасов химического оружия уже полностью исполнили, в отличие от других коллег, которые больше всего об этом говорят, но меньше всего делают", - сказал Д.Мантуров журналистам в среду, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Ранее в пресс-службе Минпромторга сообщили "Интерфаксу", что США и Великобритания на открывшейся в Гааге сессии Организации по запрещению химоружия могут предложить новые документы по расширению мандата ОЗХО, но Россия вместе с другими странами будет стремиться исправить ситуацию.

Относительно возможности выхода РФ из ОЗХО, если организация получит право называть виновных в применении химоружия, в пресс-службе сообщили: "Российская Федерация была и остается ответственным государством-участником Конвенции, добросовестно выполняющим взятые на себя международные обязательства".

"Эта позиция остается неизменной", - подчеркнули в Минпромторге, еще раз повторив, что совместно с другими участниками организации будет стремиться исправить сложившуюся ситуацию.

В Гааге во вторник открылась 89-я сессия Исполнительного совета ОЗХО, на которой обсуждаются вопросы, связанные с финансированием процесса передачи техсекретариату организации права определять виновных в применении химического оружия.

Российскую делегацию возглавляет заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов.

На этой неделе власти Нидерландов объявили, что в апреле 2018 года предотвратили хакерскую атаку на ОЗХО. По утверждению следователей, за атакой стоят сотрудники ГРУ.

В МИД РФ назвали обвинения Нидерландов "очередной срежиссированной пропагандистской акцией" в отношении России.

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