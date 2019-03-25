Этот контент был опубликован 25 марта 2019 г. 4:18

Лангкави (Малайзия). 25 марта. ИНТЕРФАКС - Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров встретится с премьер-министром Малайзии и другими членами правительства в рамках поездки на выставку LIMA-2019, сообщили в пресс-службе министерства.

"25-26 марта Денис Мантуров посетит с рабочей поездкой Малайзию. Министр промышленности и торговли РФ посетит 15-ю Международную выставку авиационно-космической и военно-морской техники LIMA-2019. Планируется, что глава Минпромторга России встретится с премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом",- сказали журналистам в пресс-службе ведомства.

В Минпромторге отметили, что Д.Мантуров также проведет переговоры с министром международной промышленности и торговли Малайзии Дареллом Леикингом, министром обороны Малайзии Мохамадом бин Сабу, главным министром федерального штата Кедах Кедахом Махатхиром Мухризом, министром транспорта Энтони Лоук Сью Фуком, а также с министром экономики Мохамедом Азмином Али.

"В рамках выставки планируется предметно обсудить ключевые направления двустороннего сотрудничества, а также перспективы расширения двустороннего взаимодействия. Среди перспективных направлений - авиационная промышленность, сфера цифровых и компьютерных технологий, информационная безопасность, судостроительная промышленность, сельское хозяйство и другие",- сообщили в пресс-службе.

1ек аг

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