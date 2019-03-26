Этот контент был опубликован 26 марта 2019 г. 6:07

Лангкави (Малайзия). 26 марта. ИНТЕРФАКС - Канада пока не отказывается от сотрудничества с Россией по самолету МС-21 из-за введения новых санкций, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Коллеги от сотрудничества с нами не отказывались. Мы точно не отказываемся от сотрудничества с Pratt&Whitney. Они тоже пока нет",- сказал Д.Мантуров, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он отметил, что Россия нашла в Юго-Восточной Азии альтернативного поставщика композитов для МС-21 после прекращения поставки материалов американцами - впоследствии их заменят отечественные композиты.

"И канадские санкции, и американские, и возможно, другие - мы постоянно живем в этих вызовах уже на протяжении последних 6 лет. Поэтому мы исходим из того, что на этом точно коллеги в своем творчестве не остановятся, поэтому кооперация должна быть, в первую очередь, с теми поставщиками, с теми странами, теми производителями, которые не оглядываются на американских партнеров",- подчеркнул министр.

Ранее 18 марта Канада включила в свои"санкционные" списки ряд российских компаний, уже находящихся под западными санкциями. В список компаний, в отношении которых действуют "специальные экономические меры" попали "Стройгазмонтаж",ОАК, "Силовые машины", "Технопромэкспорт", "Сухой", "Мостотрест" (MOEX: MSTT), корпорация "МиГ", "Интеравтоматика", ряд оборонных предприятий. Решение было принято по рекомендации МИДа Канады, как сообщило правительство страны, в ответ на действия РФ в Керченском проливе и в Крыму.

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