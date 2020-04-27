Этот контент был опубликован 27 апреля 2020 г. 9:44

Вашингтон. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - Канадские знаменитости приняли участие в благотворительной акции, направленной на помощь местным организациям, занимающимся раздачей продуктов питания во время пандемии коронавируса COVID-19, сообщает телеканал CBC.

Среди участников этого мероприятия, которое транслировалось онлайн по радио и телевидению, были поп-певцы Селин Дион, Брайан Адамс, Джастин Бибер и репер Drake, актеры Кифер Сазерленд, Майк Майерс и Райан Рейнольдс, а также известная канадская писательница Маргарет Этвуд и астронавт и генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт. Все они участвовали в акции дистанционно.

В ходе акции знаменитости также отдали дань уважения медицинским сотрудникам, которые борются с распространением коронавируса.

"Будьте здоровы и сохраняйте оптимизм настолько, насколько это возможно", - сказала Селин Дион, обращаясь к канадцам.

В мероприятии также принял участие и премьер страны Джастин Трюдо, который призвал жителей страны проявлять повышенную бдительность и оставаться дома.

Акция была нацелена на сбор средств для канадских организаций по сбору продуктов питания для передачи их нуждающимся.

"Канада, ты прекрасна! Наш вебсайт обвалился от вашей щедрости. Помните, что вы можете сделать пожертвование и после шоу - пожалуйста, попробуйте еще раз", - говорилось в сообщении, размещенном в Twitter аккаунте портала благотворительной канадской организации Food Banks Canada.

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