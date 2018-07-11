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Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 10:22 11.07.2018 - 10:22

Париж. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Лидер французской партии "Национальное объединение" (бывшее название - "Национальный фронт") Марин Ле Пен предложила объявить новой миссией НАТО борьбу с терроризмом и впоследствии пригласить Россию в Североатлантический альянс.

"Для чего нужна НАТО после распада СССР? В этом заключается главный вопрос. Не нужно ли дать новую миссию альянсу - борьбу с исламизмом и терроризмом?" - сказала М.Ле Пен в среду в эфире телеканала CNews.

"И в рамках этой миссии Россия должна войти в НАТО", - добавил она.

Комментарии лидера "Национального объединения" прозвучали на фоне проходящего в Брюсселе саммита НАТО. В нем принимают участие главы государств и правительств 29 стран-союзниц по НАТО, делегации 20 стран-партнеров альянса, а также ООН, ЕС, Всемирного банка и Парламентской ассамблеи НАТО.

Двухдневная встреча на высшем уровне в Брюсселе станет 29 саммитом НАТО. Первая такая встреча состоялась в декабре 1957 года, а последняя - в Варшаве в июле 2016 года.

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