Этот контент был опубликован 24 мая 2019 г. 17:08

Париж. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен призвала Великобританию выйти из Евросоюза, несмотря на ситуацию вокруг решения британского премьера Терезы Мэй уйти в отставку, сообщает агентство Associated Press.

Она призвала власти Великобритании уважать мнение британцев, выраженное в ходе референдума о выходе страны из ЕС. По ее словам, Мэй была вынуждена уйти в отставку из-за того, что, не сумела обеспечить Brexit и, таким образом, "пыталась пренебречь мнением, которое британцы выразили на референдуме".

Кроме того, Ле Пен отметила, что французским политикам и СМИ не стоит "отчитывать" британцев за то, что они решили покинуть ЕС.

Ее слова прозвучали на фоне заявления некоторых европейских политиков о возможности проведения еще одного референдума по вопросу выхода Великобритании из ЕС. Например надежду на второй референдум ранее выразил премьер Чехии Андрей Бабиш.

Мэй ранее в пятницу объявила, что уйдет с должности лидера Консервативной партии 7 июня. В Великобритании пройдут выборы нового лидера консерваторов, который станет новым премьером.

Великобритания ранее добилась, чтобы сроки Brexit были перенесены на 31 октября 2019 года. За это время страна должна ратифицировать соглашение о выходе из ЕС, в противном случае она покинет Евросоюз без договоренностей с Брюсселем.

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