Этот контент был опубликован 24 октября 2019 г. 23:59

*** Она будет переведена из федеральной тюрьмы в миграционный центр в Майами

Вашингтон. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Россиянка Мария Бутина, осужденная в США, вернется в Москву утром 26 октября после вылета из города Майами, штата Флорида, сообщил российским журналистам посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"После неоднократных запросов посольства о процедуре возвращения Бутиной в Россию госдеп дал официальный ответ со следующей информацией. 25 октября Мария будет переведена из федеральной тюрьмы города Таллахасси, штата Флорида, в миграционный центр в город Майами, откуда в тот же день она вылетит в Москву", - сказал он.

По его словам, прибытие Бутимой ожидается "утром 26 октября".

Посол выразил надежду, что на этом "закончится самый тяжелый этап в жизни россиянки".

"Желаем ей скорейшего воссоединения с родными и близкими, восстановления сил после выпавших на ее долю нелегких испытаний", - сказал он.

Антонов подчеркнул, что посольство намерено и дальше добиваться возвращения на Родину всех несправедливо осужденных граждан России.

"Работа посольства по отстаиванию прав россиян, оказавшихся в американской неволе, продолжится", - отметил он.

Бывшая помощница сенатора Александра Торшина, создательница общественного движения "Право на оружие" Бутина въехала в США по студенческой визе, поскольку училась в университете в Вашингтоне до весны 2018 года. Она была арестована 15 июля 2018 года. Минюст США предъявил ей обвинения в "преступном сговоре" для работы в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора".

По версии следствия, Бутина как минимум с 2015 года занималась в США "конспиративной деятельностью" в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США". В конце 2018 года Бутина признала вину в нарушении закона США об иноагентах и пошла на сделку с прокуратурой.

26 апреля американский суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюремного заключения за деятельность в интересах России в США. При этом ей зачли девять месяцев, уже проведенные в заключении в ожидании вердикта суда.

После депортации россиянка не сможет в течение десяти лет обращаться за разрешением на въезд в США.

1йф бм

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