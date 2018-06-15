Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 15 июня 2018 г. 20:58 15.06.2018 - 20:58

Хельсинки. 15 июня. ИНТЕРФАКС - В Финляндии уездный суд региона Варсинайс-Суоми (Varsinais-Suomi) приговорил в пятницу к пожизненному заключению 23-летнего марокканца Абдеррахмана Буанана (Abderrahman Bouananen) за два убийства и восемь покушений на убийство.

Осужденный должен также выплатить родственникам жертв и пострадавшим 450 тыс. евро.

Приговор может быть обжалован в надворном суде, говорится в решении суда.

А.Буанан, прибывший в страну как беженец, в августе прошлого года зарезал ножом двух женщин на Торговой площади в городе Турку и ранил еще восемь человек.

Защита ходатайствовала о признании убийств непреднамеренными и не носящими террористической направленности.

Сам подсудимый заявил на суде, что "Я хотел убить сперва двоих и отрезать им головы. Потом я намеревался на время спрятаться и продолжить".

Суд признал преступления террористическим актом. Это первый в истории Финляндии официально признанный случай терроризма.

об

Neuer Inhalt Horizontal Line