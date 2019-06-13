Париж. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Уровень безработицы в государствах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в апреле 2019 года снизился до 5,2% с мартовских 5,3%, говорится в сообщении организации.

Число безработных в странах - членах организации в позапрошлом месяце составляло 33,2 млн человек, что на 400 тыс. человек меньше, чем в марте.

В еврозоне безработица в апреле сократилась на 0,1 процентного пункта (п.п.) по итогам второго месяца подряд, опустившись до минимального с 2008 года уровня в 7,6%. При этом в Испании и Литве показатель упал на 0,2 процентного пункта (п.п.) - до 13,8%. В Португалии безработица выросла на 0,2 п.п., до 6,7%, однако показатель остается более чем на 10 п.п. ниже пикового значения, зафиксированного в январе 2013 года.

В Германии уровень безработицы в позапрошлом месяце остался на отметке 3,2%, во Франции - 8,7%, в Италии - 10,2%.

Среди стран за пределами Европы снижение показателя было отмечено в США - на 0,2 п.п., до 3,6%, а также в Канаде (на 0,1 п.п., до 5,7%) и в Японии (на 0,1 п.п., до 2,4%). Между тем в Южной Корее безработица подскочила на 0,3 п.п., до 4,1%. Уровень безработицы в Мексике в апреле остался стабильным, 3,5%.

При этом более свежие данные показали, что в мае 2019 года безработица в Канаде упала на 0,3 п.п., до 5,4%, а в США показатель остался на уровне 3,6%.

Безработица среди молодежи (лица в возрасте от 15 до 24 лет включительно) в странах ОЭСР в апреле не изменилась и составила 11,1%. Безработными в этой возрастной категории числятся 8,1 млн человек.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 36 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.

Служба финансово-экономической информации

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