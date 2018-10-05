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Этот контент был опубликован 5 октября 2018 г. 7:40 05.10.2018 - 07:40

Вашингтон. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Глава Tesla Илон Маск, едва не лишившийся на прошлой неделе кресла главы Tesla из-за своих "твитов", издевательски переиначил в одном из своих сообщений название Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, всесильного регулятора американского фондового рынка.

"Комиссия по обогащению шортселлеров (Shortseller Enrichment Commission, SEC) делает невероятную работу. Смена названия им подойдет", - написал И.Маск вечером в четверг.

Мировое соглашение, достигнутое главой Tesla на прошлых выходных с Комиссией, которая обвинила его во введении в заблуждение инвесторов своими твитами о выкупе акций, еще не одобрено судом и не вступило в силу. На фоне многочисленных проблем компании, в том числе претензий регулятора, акции компании дешевели в последние месяцы.

Как пишет The Wall Street Journal, с юридической точки зрения новые твиты И.Маска потенциально могут нарушать один из принципов мирового соглашения с регулятором, согласно которому подписант соглашения не должен делать заявлений, свидетельствующих о том, что считает обвинения SEC необоснованными (принцип no-admit, no-deny).

Не исключено, что теперь Комиссия может потребовать ужесточения условий мирового соглашения.

В рамках соглашения И.Маск покинет пост главы совета директоров компании и заплатит штраф, а сама Tesla, которую регулятор обвинил в отсутствии надлежащего контроля за процедурами раскрытия информации, выплатит $20 млн штрафа, добавит в свой совет двух независимых директоров.

Tesla должна создать также дополнительные механизмы контроля за тем, как И.Маск осуществляет коммуникации с инвесторами. И.Маску предписано впредь согласовывать с компанией все свои заявления, которые могут иметь влияние на цену ее акций.

Однако, как показали новые твиты И.Маска, он, похоже, не склонен менять свои привычки.

Бизнесмен постоянно ведет борьбу с шортселлерами, которые, по его мнению, необоснованно сбивают цены на акции Tesla, и часто вступает в соцсетях в перепалки с критиками.

Акции Tesla упали на вечерних торгах в четверг на 2%.

SEC подала в конце сентября иск в суд, обвинив главу Tesla И.Маска в том, что он ввел в заблуждение инвесторов своими твитами о выкупе акций и делистинге Tesla. Комиссия требовала отстранить И.Маска от управления публичными компаниями, включая созданную им Tesla, бизнесмен пошел на мировое соглашение.

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