Этот контент был опубликован 24 января 2020 г. 11:36

Дубай. 24 января. ИНТЕРФАКС - Крупные антиамериканские акции протеста под названием "Пятница независимости" проходят в Багдаде, сообщает канал "Рудау".

Пятничная демонстрация началась на площади Карамана. На протяжении нескольких последних недель лидер иракских шиитов Муктада ас-Садр призывал к проведению акций протеста против присутствия сил США в Ираке. Некоторые его сторонники начали собираться на улицах уже с 5:00 по местному времени (5:00 мск), отмечает канал.

В ходе акции ас-Садр заявил, что "мы хотим сделать все возможное для того, чтобы удержать Ирак от вовлечения в еще одну войну с США.

"Рудау" показывает кадры, на которых иракцы, вышедшие на улицу, несут флаги своей страны и требуют вывода войске.

Кроме того, по его данным, посольство США в Багдаде в пятницу поместило на свои двери объявление с предупреждением против совершения нарушений.

По данным иракских СМИ в Ираке насчитывает порядка 5,2 тыс американских военных.

Иракский парламент на волне возмущения в связи с гибелью иранского военачальника Касема Сулеймани и заместителя командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Муханди в результате спецоперации США принял решение, требующее от правительства вывода из страны всех иностранных войск.

1эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!