Этот контент был опубликован 24 сентября 2019 г. 17:16

Париж. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Движение поездов во Франции осуществляется во вторник с перебоями из-за массовой забастовки железнодорожников, сообщают французские СМИ.

Наиболее сложная ситуация сложилась с региональными поездами. Отменено больше половины отправлений.

В Парижском регионе также значительно сокращено количество скоростных пригородных поездов RER, что привело к длинным автомобильным пробкам в утренний час пик, поскольку многие французы, обычно перемещающиеся на поездах, на этот раз решили пересесть на автомобили.

В некоторых городах, например, в Ницце забастовка затронула не только поезда, но и движение автобусов.

В общей сложности во Франции во вторник запланировано около 150 акций протеста под общим лозунгом: " Рабочие места, зарплаты, госуслуги, пенсии: остановим ухудшение социальных условий жизни!".

Участники забастовки сотрудники системы общественного транспорта недовольны, в частности, планами правительства страны провести пенсионную реформу, которая, по их мнению, приведет к повышению пенсионного возраста.

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