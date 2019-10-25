Этот контент был опубликован 25 октября 2019 г. 21:25

Париж. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Жители столицы Алжира вышли в пятницу на улицы города, чтобы выступить против намеченных на декабрь президентских выборов, сообщают франкоязычные СМИ.

Протестующие выступают против политической элиты страны и требуют изменений в руководстве стране.

Пятничная акция приурочена к последнему дню регистрации кандидатов для участия в выборах президента. Участники протестов считают, что нынешние власти не смогут обеспечить непредвзятый и транспарентный избирательный процесс, и поэтому они призывают жителей страны не ходить на выборы.

Многие протестующие принесли плакаты, на которых было написано: "Голосования не будет".

2 апреля 2019 года после массовых акций протеста занимавший с 1999 года пост президента Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил, что уходит с поста.

Временно исполняющим обязанности президента был назначен председатель Совета нации - верхней палаты парламента - Абделькадер Бенсалах. Однако многие алжирцы остались недовольны такими переменами в руководстве Алжира, посчитав их недостаточными, и продолжили протесты.

Изначально президентские выборы в Алжире должны были состояться в апреле, однако были перенесены на июль. Летом они также не состоялись, и теперь намечены на 12 декабря 2019 года.

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