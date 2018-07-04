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Этот контент был опубликован 4 июля 2018 г. 15:40 04.07.2018 - 15:40

Пекин. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Председатель КНР Си Цзиньпин убежден в искренней заинтересованности лидера КНДР Ким Чен Ына в денуклеаризации Корейского полуострова, но не стоит ожидать быстрых результатов этого процесса, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Он (Си Цзиньпин - ИФ) сказал, что его встречи с Ким Чен Ыном, уже неоднократные, убедили его в том, что он искренне заинтересован в денуклеаризации, восстановлении мира и спокойствия на Корейском полуострове, считая это важнейшими условиями для экономического развития, экономических реформ", - сказала В.Матвиенко журналистам в среду по итогам встречи с лидером КНР.

"Но в то же время Си Цзиньпин сказал, что не стоит ожидать быстрых результатов, это процесс длительный, он носит двусторонний характер", - отметила она.

В.Матвиенко добавила, что, по словам китайского лидера, по сути, процесс урегулирования на Корейском полуострове движется по той "дорожной карте", которую предложили Россия и Китай.

"Он высоко оценил сам факт диалога саммита Соединенных Штатов Америки и КНДР", - сказала спикер Совета Федерации.

По словам Си Цзинпина, нужны определенные шаги с обеих сторон для урегулирования ситуации, потребуется время для формирования доверия и пошагового движения навстречу друг другу - принятие действенных мер для разрядки ситуации и поэтапного движения в процессе денуклеаризации, сообщила В.Матвиенко.

"Уже такие первые шаги сделаны. КНДР уничтожила свой ядерный полигон, а Соединенные Штаты Америки и Южная Корея заявили о том, что они не будут проводить совместные учения. Если процесс будет двигаться в таком ключе, то это будет очень позитивно. Но в любом случае, это не случится вдруг", - заявила спикер Совета Федерации.

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