Этот контент был опубликован 30 января 2020 г. 8:22

Иерусалим. 30 января. ИНТЕРФАКС - Яффа Иссахар, мать помилованной президентом РФ Владимиром Путиным израильтянки Наамы Иссахар, выразила надежду на то, что ей удастся повидаться с дочерью до встречи между российским лидером и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

По данным The Jerusalem Post, сейчас Яффа Иссахар находится в одной из гостиниц Москвы. "Это была непростая ночь, я спала, наверное, лишь час", - сказала она.

"Сейчас все, чего я хочу, так это обнять мою дочь Нааму. От всего сердца я благодарю премьер-министра Нетаньяху за его дипломатическую решимость и огромные усилия. Я также благодарю российского президента Владимира Путина за проявление милосердия", - цитирует в четверг слова Яффы Иссахар интернет-портал израильской газеты The Jerusalem Post.

"Это - хорошее завершение", - отметила Яффа Иссахар, добавив, что она и представить себе не могла, что глава израильского правительства заберет Нааму из России.

По ее словам, Наама покидает тюрьму "как обычный человек". "Ее не депортируют, а это значит, что она может вернуться сюда (в Россию), если захочет", - подчеркнула Яффа Иссахар.

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