Иерусалим. 30 января. ИНТЕРФАКС - Яффа Иссахар, мать помилованной президентом РФ Владимиром Путиным израильтянки Наамы Иссахар, выразила надежду на то, что ей удастся повидаться с дочерью до встречи между российским лидером и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.
"Сейчас все, чего я хочу, так это обнять мою дочь Нааму. От всего сердца я благодарю премьер-министра Нетаньяху за его дипломатическую решимость и огромные усилия. Я также благодарю российского президента Владимира Путина за проявление милосердия", - цитирует в четверг слова Яффы Иссахар интернет-портал израильской газеты The Jerusalem Post.
"Это - хорошее завершение", - отметила Яффа Иссахар.
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1ар де