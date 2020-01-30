Этот контент был опубликован 30 января 2020 г. 8:11

Иерусалим. 30 января. ИНТЕРФАКС - Яффа Иссахар, мать помилованной президентом РФ Владимиром Путиным израильтянки Наамы Иссахар, выразила надежду на то, что ей удастся повидаться с дочерью до встречи между российским лидером и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Сейчас все, чего я хочу, так это обнять мою дочь Нааму. От всего сердца я благодарю премьер-министра Нетаньяху за его дипломатическую решимость и огромные усилия. Я также благодарю российского президента Владимира Путина за проявление милосердия", - цитирует в четверг слова Яффы Иссахар интернет-портал израильской газеты The Jerusalem Post.

"Это - хорошее завершение", - отметила Яффа Иссахар.

(ПОСЛЕДУЕТ)

1ар де

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