Иерусалим. 20 января. ИНТЕРФАКС - Мать осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар - Яффа Иссахар - надеется, что президент России Владимир Путин в ближайшие дни объявит об амнистии для ее дочери, передает Jerusalem Post.

"Я верю, что Путин ее помилует, и что он отправит ее домой в самое ближайшее время. Это надежда и вера... На этой неделе мы узнаем, когда ее освободят", - сказала она журналистам в аэропорту Тель-Авива имени Бен-Гуриона.

"Если не произойдет сюрпризов, я поеду (в Россию - ИФ) и верну ее обратно (в Израиль - ИФ)", - добавила Иссахар.

Израильские СМИ полагают, что президент России во время визита в Израиль на этой неделе "объявит о помиловании и назовет дату освобождения" израильтянки из-под стражи. Ранее один из израильских телеканалов сообщил, что "то, что дает Израиль (взамен - ИФ) ему не причинит ущерб, но это важно для Путина".

Газета Jerusalem Post пишет, что "ожидания того, что российский президент Владимир Путин в ходе своего визита в четверг в Израиль объявит о намерении помиловать и освободить 26-летнюю преподавательницу йоги (Иссахар - ИФ), высоки".

На прошлой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что "надеется вскоре услышать хорошие новости" по делу Иссахар.

Путин, как ожидается, посетит Израиль 23 января и встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом Реувеном Ривлином.

Гражданку Израиля и США Иссасхар задержали в апреле 2019 года в аэропорту Шереметьево. Она летела из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее рюкзаке обнаружили около 10 граммов гашиша. Израильтянка отрицала причастность к контрабанде наркотиков и их хранению. В Мособлсуде девушка заявила, что не покупала гашиш и вообще не знала, что он есть в ее сумке. Она также отметила, что ранее признала хранение из-за плохого перевода, а на самом деле согласилась только с фактом обнаружения наркотика в ее рюкзаке.

Химкинский городской суд Московской области 11 октября 2019 года признал Иссасхар виновной по п. "в", ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере), а также по ч.1 ст. 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических веществ). Иностранке назначено наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. 19 декабря Мособлсуд признал приговор законным и обоснованным.

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