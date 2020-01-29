Этот контент был опубликован 29 января 2020 г. 18:44

Иерусалим. 29 января. ИНТЕРФАКС - Мать израильтянки Наамы Иссахар, указ о помиловании которой подписал президент России Владимир Путин, поблагодарила его за это, пишет газета The Jerusalem Post.

"Я также хочу поблагодарить российского президента Владимира Путина за сочувствие, которое он проявил по отношению к моей дочери и за удовлетворение просьбы моей дочери Наамы вернуться домой", - цитирует ее слова издание.

Она также поблагодарила премьера Израиля Биньямина Нетаньяху за усилия, приложенные им во время общения с российской стороной по этому вопросу.

Мать израильтянки добавила, что "ждала этого момента почти год".

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