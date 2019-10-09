Этот контент был опубликован 9 октября 2019 г. 7:55

Кабул. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Крупный теракт предотвращен на севере Афганистана в городе Сарипуль, оперативники обнаружили заминированный автомобиль, в котором была почти одна тонна взрывчатки, сообщил во вторник начальник пресс-центре афганского МВД Нусрат Рахими.

"Заминированная автомашина УАЗ с почти 1 тонной взрывчатки, которую террористы из движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация - ИФ) намеревались использовать для совершения террористической атаки в городе Сарипуль, административном центре одноименной провинции, была обнаружена и обезврежена сотрудниками полиции минувшей ночью", - написал Рахими в своем твиттере.

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