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Этот контент был опубликован 17 октября 2018 г. 13:23 17.10.2018 - 13:23

Кабул. 17 октября. ИНТЕРФАКС - МВД Афганистана может увеличить с 55 тыс. до 70 тыс. человек число сотрудников полиции, которые будут обеспечивать безопасность на парламентских выборах, намеченных в стране на 20 октября, заявил в среду представитель пресс-службы ведомства Наджиб Дониш после взрыва в избирательном штабе на юге страны.

Он отметил, что планы сорвать выборы в Афганистане обсуждались на совете талибов (движение "Талибан" - террористическая организация, запрещенная в РФ) в Пакистане.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в избирательном штабе в Лашкаргахе на юге страны в среду погибли три человека, в том числе кандидат в депутаты Абдулджабар Кахраман.

вш

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