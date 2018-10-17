МВД Афганистана может направить до 70 тыс. число сотрудников полиции для обеспечения безопасности парламентских выборов
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Кабул. 17 октября. ИНТЕРФАКС - МВД Афганистана может увеличить с 55 тыс. до 70 тыс. человек число сотрудников полиции, которые будут обеспечивать безопасность на парламентских выборах, намеченных в стране на 20 октября, заявил в среду представитель пресс-службы ведомства Наджиб Дониш после взрыва в избирательном штабе на юге страны.
Он отметил, что планы сорвать выборы в Афганистане обсуждались на совете талибов (движение "Талибан" - террористическая организация, запрещенная в РФ) в Пакистане.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва в избирательном штабе в Лашкаргахе на юге страны в среду погибли три человека, в том числе кандидат в депутаты Абдулджабар Кахраман.
вш
Интерфакс