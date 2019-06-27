Этот контент был опубликован 27 июня 2019 г. 11:27

Берлин. 27 июня. ИНТЕРФАКС - С 2014 года число правых экстремистов в Германии постоянно растет, заявил глава МВД Германии Хорст Зеехофер.

"Зафиксировано более 24 тыс. 100 правых экстремистов, это число выросло. С 2014 года у нас наблюдается постоянный рост этого показателя", - заявил Зеехофер в четверг, представляя журналистам в Берлине доклад ведомства по охране конституции ФРГ, это внутренняя спецслужба.

На конец 2014 года в Германии, по данным министерства, насчитывалась 21 тыс. правых радикалов, причем по сравнению с предыдущим годом это число снизилось (с 21 тыс. 700 человек).

Кроме того, Зеехофер отметил, что в настоящее время число экстремистов, которых оценивают как потенциально опасных, выросло до 12 тыс. 700 человек.

На лето 2015 года в Германии пришелся разгар миграционного кризиса, когда в страны ЕС хлынул масштабный поток мигрантов из Северной Африки и других кризисных точек.

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