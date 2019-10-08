Этот контент был опубликован 8 октября 2019 г. 16:08

Вашингтон. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Международный валютный фонд (МВФ) ожидает замедления темпов экономического роста в странах, составляющих 90% мирового ВВП, в 2019 году, заявила новый директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.

"Два года назад мы отмечали синхронное ускорение роста в глобальной экономике, подъем отмечался в государствах, составляющих 75% мирового ВВП, а сейчас синхронность еще более высокая, однако, к сожалению, в данный момент, это синхронное замедление роста", - отметила она в ходе своего первого выступления в преддверии ежегодных встреч МВФ.

"В 2019 году мы ожидаем ослабления экономического подъема в 90% мировой экономики, и это масштабное замедление означает, что глобальный рост в этом году будет минимальным с начала текущего десятилетия", - заявила Георгиева.

По ее словам, МВФ понизит прогнозы роста мирового ВВП на 2019 и 2020 гг. в октябрьском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook, WEO), который будет опубликован на следующей неделе.

В июле фонд понизил прогноз роста мирового ВВП на 0,1 процентного пункта (п.п.) как на 2019 г., так и на 2020 г., соответственно до 3,2% и 3,5%.

"Ухудшение прогнозов отражает сложную ситуацию. В США и Германии показатели безработицы находятся на рекордно низких уровнях. Однако, во многих развитых экономиках, включая США, Японию и, особенно, еврозону, отмечается ослабление экономической активности. В некоторых из крупнейших emerging markets, например, в Индии и Бразилии, замедление роста является еще более серьезным", - заявила Георгиева.

Среди основных причин ослабления глобального экономического подъема она отметила негативные последствия торговых споров.

"Рост мировой торговли практически остановился. Отчасти из-за напряженности в торговой сфере активность обрабатывающей промышленности и инвестиций в мире существенно ослабла. Существует серьезный риск, что вскоре могут быть затронуты сфера услуг и потребление", - отметила глава МВФ.

Неопределенность, связанная с ситуацией в торговле, а также с Brexit и геополитическими спорами, сдерживает экономический потенциал, считает она.

"Даже если рост в 2020 году ускорится, нынешние трещины могут привести к изменениям, которые сохранятся на протяжении поколения - разорванные цепочки поставок, изолированные сектора торговли, цифровая "берлинская стена", которая заставляет страны выбирать между технологическими системами", - заявила Георгиева.

Согласно оценкам МВФ, для мировой экономики совокупный эффект торговых конфликтов может означать потерю примерно $700 млрд к 2020 году, или примерно 0,8% ВВП.

В качестве приоритетных задач экономической политики для обеспечения более активного и более устойчивого роста Георгиева отметила продуманное применение денежно-кредитной политики и повышение финансовой стабильности, использование фискальных инструментов и проведение структурных реформ для обеспечения будущего роста экономики.

"Если рост мировой экономики замедлится сильнее, чем ожидалось, нам могут потребоваться координированные ответные меры", - заявила она, подчеркнув, что в данный момент "мы далеки от этой ситуации".

Ежегодные встречи МВФ пройдут в Вашингтоне 15-20 октября, участие в них примут представители 189 государств-членов фонда.

Георгиева, ставшая первым в истории МВФ руководителем из страны с развивающейся экономикой, вступила в должность с 1 октября 2019 года.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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