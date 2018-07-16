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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 16:22 16.07.2018 - 16:22

Вашингтон. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Международный валютный фонд (МВФ) в июльском обновлении бюллетеня "Перспективы развития мировой экономики" (World Economic Outlook, WEO) сохранил апрельские оценки темпов роста мирового ВВП, но при этом обратил внимание на неравномерность подъема и усиление рисков для прогнозов на фоне торговой войны.

Мировая экономика, вероятно, вырастет на 3,9% как в 2018 году, так и в 2019 году, прогнозируют эксперты МВФ.

Прогнозы по росту ВВП РФ также оставлены без изменений: эффект более высоких нефтяных цен нивелирован негативным влиянием санкций, сказано в докладе. Соответственно, фонд ожидает подъема российской экономики на 1,7% в 2018 году и 1,5% в 2019 году.

Из-за усиления протекционистских тенденций и напряженности в торговых отношениях МВФ ухудшил прогнозы роста мировой торговли товарами и услугами на 0,3 процентного пункта (п.п.) в 2018 году, до 4,8%, и на 0,2 п.п. в 2019 году, до 4,5%.

"Баланс рисков еще больше сместился в сторону ухудшения прогнозов, в том числе в краткосрочной перспективе. Недавно объявленное и ожидаемое повышение пошлин в США и ответные меры их торговых партнеров усиливают вероятность эскалации и дальнейшего сохранения" торговой напряженности, отмечает МВФ.

В числе других рисков МВФ упоминает рост нефтяных цен (для всех, кроме экспортеров нефти), повышение ставок и доходностей в США, а также рыночное давление на валюты некоторых развивающихся стран.

Оценка роста ВВП развитых стран на текущий год снижена на 0,1 п.п. - до 2,4%, прогноз на 2019 год остался прежним - 2,2%. Во многих развитых странах подъем, вероятно, достиг пика, при этом рост экономики стал менее синхронизированным, отмечается в WEO.

Прогнозы роста экономики США не изменились - 2,9% в текущем году и 2,7% в следующем. Вместе с тем МВФ ухудшил ожидания для стран еврозоны, Великобритании и Японии.

Еврозона в целом, вероятно, покажет подъем в 2018 году на 0,2 п.п., а в 2019 году - на 0,1 п.п. слабее, чем ожидалось в апреле: 2,2% и 1,9%. Для Германии, Франции и Италии оценка повышения ВВП в текущем году ухудшена на 0,3 п.п. - до 2,2%, 1,8% и 1,2% соответственно. Прогноз роста ВВП Великобритании на текущий год уменьшен на 0,2 п.п. - до 1,4%, а в 2019 году по-прежнему ожидается подъем на 1,5%.

Японская экономика, предположительно, прибавит 1% в этом году (-0,2 п.п.) и 0,9% в следующем (без изменений относительно апрельского прогноза).

По странам с формирующимся рынком и развивающимся странам прогноз на ближайшие два года остался прежним - 4,9% в 2018 году и 5,1% в 2019 году. Также сохранен прогноз роста китайской экономики - 6,6% и 6,4%. При этом фонд уменьшил оценку роста экономики Индии - на 0,1 п.п. в текущем году, до 7,3%, и на 0,3 п.п. в следующем - до 7,5%. В Бразилии подъем в этом году будет на 0,5 п.п. слабее, чем предполагалось в апреле, и составит 1,8%, но в следующем по-прежнему ожидается усиление до 2,5%.

Прогноз роста нигерийского ВВП в 2019 году улучшен сразу на 0,4 п.п. - до 2,3% по сравнению с 2,1% в этом году.

МВФ повысил общие прогнозы для стран СНГ на 0,1 п.п. на оба года - до 2,3% в 2018 году и 2,2% в 2019 году. Без учета России ВВП государств СНГ в текущем году будет расти темпами на уровне 3,6%, в 2019 году - 3,7% (прогноз на оба года улучшен на 0,1 п.п.).

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