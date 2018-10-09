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Этот контент был опубликован 9 октября 2018 г. 8:02 09.10.2018 - 08:02

Вашингтон. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Международный валютный фонд (МВФ) сохранил июльский прогноз роста экономики России в 2018 году на уровне 1,7%, однако повысил свою оценку роста российского ВВП на 2019 год - с 1,5% до 1,8%, говорится в октябрьском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook, WEO).

Рост мировой экономики в 2018-2019 годах, по оценке Всемирного банка, напротив, будет ниже, чем он ожидал в июле - 3,7% ежегодно вместо 3,9%.

Снижение прогноза коснулось стран с формирующимся рынком и развивающихся стран: в 2018 году рост ВВП составит 4,7% (ранее оценивался в 4,9%), в 2019 году - также 4,7% вместо 5,1%.

Оценка роста экономики Индии не изменилась на 2018 год - 7,3% и снижена на 0,1 п.п. на 2019 год - 7,4%. Также сохранен на текущий год прогноз роста китайской экономики - 6,6%, но снижен на 0,2 п.п. на 2019 год - 6,2%. МВФ продолжает снижать свой прогноз роста бразильской экономики - если в апреле он повысил оценку текущего года на 0,4 п.п., то в июле и октябре снизил ее в совокупности на 0,9 п.п. - до 1,4%. В 2019 году ВВП Бразилии вырастет на 2,4%.

В экономиках стран СНГ в 2018 году МВФ ожидает рост на 2,3%, в 2019 году - 2,4%. Без учета России ВВП государств СНГ в текущем году будет расти темпами на уровне 3,9% (ранее ожидался рост в 3,6%), в 2019 году - 3,6% (прогноз снижен на 0,1 п.п.).

Оценка роста ВВП развитых стран в 2018 году осталась неизменной - 2,4%, на 2019 год прогноз снижен на 0,1 п.п. - до 2,1%.

Прогноз роста экономики США сохранился на 2018 год - 2,9% и снижен на 2019 год - на 0,2 п.п., до 2,5%. В странах еврозоны ВВП, по оценке Всемирного банка, вырастет в 2018 году на 2% (прогноз снижен на 0,2 п.п.), в 2019 году - 1,9% (июльская оценка сохранилась). В Японии рост экономики составит 1,1% и 0,9%, соответственно.

Прогноз роста ВВП Великобритании на 2018 и 2019 годы не изменился - 1,4% и 1,5%.

Служба финансово-экономической информации

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