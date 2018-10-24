Меган Маркл пришлось покинуть рынок на Фиджи из соображений безопасности
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Лондон. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Охрана вывела с рынка на Фиджи супругу британского принца Гарри Меган Маркл в связи с угрозой ее безопасности, сообщает в среду британская газета "Индепендент" со ссылкой на осведомленный источник.
"Визит М.Маркл на рынок на Фиджи был прерван в связи с тем, что слишком много людей пришли туда", - приводит издание слова источника.
"Толпа была намного больше, чем ожидалось", - говорится в сообщении.
М.Маркл пришла на рынок на Фиджи, чтобы встретиться с женщинами-продавцами и обсудить с ними их предпринимательскую деятельность. Планировалось, что эта встреча продлится минимум 15 минут, однако, М.Маркл была вынуждена покинуть рынок спустя семь минут.
Принц Гарри и его супруга находятся на Фиджи в рамках их тихоокеанского турне.
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Интерфакс