Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 7:07 19.10.2018 - 07:07

*** В его программе встречи с канцлером ФРГ, премьер-министром Бельгии и президентом Швейцарской Конфедерации

Брюссель. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выступит в пятницу на первой пленарной сессии форума "Европа-Азия" (АСЕМ).

Форум проходит под председательством главы Евросовета Дональда Туска. На него приглашены 21 азиатское государство и 30 европейских стран, включая Россию.

Первая пленарная сессия в пятницу будет посвящена содействию инклюзивному экономическому росту и взаимосвязи.

После неё премьер-министр РФ проведёт "на полях" форума ряд двусторонних встреч. В частности, он пообщается с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Швейцарской Конфедерации Аленом Берсе.

Как ожидается, в ходе встреч будут затронуты актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях, а также реализация совместных проектов.

Кроме того, в пятницу состоятся переговоры Д.Медведева с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем, после которых состоится их совместная пресс-конференция.

Ранее в интервью телеканалу Euronews Д.Медведев выразил готовность общаться со всеми коллегами на саммите АСЕМ.

Он рассказал, что в адрес России звучат разные оценки. При этом с большинством из них российское руководство не согласно. "Но это не означает, что мы должны отказываться от общения. Собственно, и на саммите АСЕМ, как я предполагаю, мне придётся общаться с самыми разными коллегами", - сказал премьер.

По его словам, российская сторона принимает участие в саммитах и международных форумах, потому что считает необходимым развивать отношения с другими странами.

Д.Медведев отметил, что саммит АСЕМ является хорошей площадкой для того, чтобы посмотреть перспективы развития сотрудничества на европейском и азиатском треках.

1пф др

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер