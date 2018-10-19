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Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 20:04 19.10.2018 - 20:04

Брюссель. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретился председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и акцентировал внимание на деградации в отношениях с Европой.

"Вчера я коротко разговаривал с председателем Еврокомиссии господином Юнкером. Сказал ему то, что и так хорошо известно нашим партнерам, ещё раз акцентировав внимание на том, что текущие отношения между Россией и Евросоюзом абсолютно деградировали", - сказал Д.Медведев журналистам по итогам российско-бельгийских переговоров.

Он выразил надежду, что со временем точки соприкосновения с Европой будут найдены.

Д.Медведев рассказал, что сейчас взаимоотношения между правительством РФ и Еврокомиссией отсутствуют, между министрами они осложнены.

"Это ни к чему хорошему не ведёт. Мы не можем обсуждать самые сложные вопросы современной повестки дня", - сказал премьер РФ.

По его словам, Евросоюз остаётся крупнейшим партнером РФ.

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