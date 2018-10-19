Медведев в краткой беседе с Юнкером констатировал абсолютную деградацию отношений между РФ и ЕС
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Брюссель. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретился председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и акцентировал внимание на деградации в отношениях с Европой.
"Вчера я коротко разговаривал с председателем Еврокомиссии господином Юнкером. Сказал ему то, что и так хорошо известно нашим партнерам, ещё раз акцентировав внимание на том, что текущие отношения между Россией и Евросоюзом абсолютно деградировали", - сказал Д.Медведев журналистам по итогам российско-бельгийских переговоров.
Он выразил надежду, что со временем точки соприкосновения с Европой будут найдены.
Д.Медведев рассказал, что сейчас взаимоотношения между правительством РФ и Еврокомиссией отсутствуют, между министрами они осложнены.
"Это ни к чему хорошему не ведёт. Мы не можем обсуждать самые сложные вопросы современной повестки дня", - сказал премьер РФ.
По его словам, Евросоюз остаётся крупнейшим партнером РФ.
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Интерфакс