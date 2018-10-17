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Этот контент был опубликован 17 октября 2018 г. 18:15 17.10.2018 - 18:15

Москва. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что не знаком ни с двумя подозреваемыми британской стороной по "делу Скрипалей", ни с их комментариями в связи с ситуацией и не знает, действительно ли они ездили в Солсбери посмотреть собор.

Во время интервью Д.Медведева телеканалу "Евроньюс" премьер-министру был задан вопрос, правда ли он верит в то, что двое подозреваемых по "делу Скрипалей" ездили в Солсбери посмотреть собор.

"Я не знаю. Я комментировать не буду, просто потому, что я не знаком ни с этими людьми, ни с этими комментариями в достаточной степени не знаком. Я не знаю. Откуда я знаю?" - сказал Д.Медведев.

Полный текст интервью выйдет в четверг, 18 октября.

В начале марта 2018 г. в британском городе Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй позднее заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России.

В Москве отвергли эти обвинения, заявив, что химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

Лондон назвал исполнителями покушения на Скрипалей российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, являющихся, по утверждению британских спецслужб, агентами ГРУ.

В Лондоне их заочно обвинили в заговоре с целью убийства С.Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери при помощи нервно-паралитического вещества типа "Новичок".

СМИ позднее сообщили, что под именами Р.Боширова и А.Петрова скрываются полковник ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин, также сотрудник ГРУ.

В конце сентября СМИ сообщали, что британская полиция выявила третьего подозреваемого в причастности к отравлению полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По утверждениям СМИ, этот человек - гражданин России по имени Сергей Федотов.

1пм бп

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