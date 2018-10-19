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Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 19:26 19.10.2018 - 19:26

*** По его словам, ЕС потерял из-за санкций в отношении РФ порядка 100 млрд евро

Брюссель. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Санкции бьют по всем, отказ от них является взаимовыгодным делом, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Санкции замедляют развитие, но не РФ или не только РФ - на нас они, конечно, сказываются тоже - но и Европейского союза", - сказал Д.Медведев на пресс-конференции в Брюсселе в пятницу по итогам российско-бельгийских переговоров.

"Они бьют по всем", - добавил он.

Премьер подчеркнул, что отказ от санкций - взаимовыгодное дело.

Д.Медведев рассказал, что обсудил с премьером Бельгии сельское хозяйство. "Целый ряд возможных сфер сотрудничества между Россией и Бельгией из-за санкций и наших ответных ограничительных мер оказался заблокированным", - сказал он.

"Общий объём потерь Европейского союза, который посчитали, составляет порядка 100 млрд евро", - заметил российский премьер.

Д.Медведев добавил, что России не нужно убеждать партнёров отменить санкции.

"Если это нужно европейским коллегам, они сами должны с этой инициативой выйти. Это действительно улучшит наши деловые отношения и вообще политический климат на европейском континенте", - сказал Д.Медведев.

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