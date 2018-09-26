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Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 19:42 26.09.2018 - 19:42

*** Этот завод готов решать проблему рекультивации полигона "Красный бор" в Ленинградской области

Риихимяки (Финляндия). 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил совместно с финляндским коллегой Юхой Сипилей завод компании "Фортум".

В центре решений по переработке отходов завода "Фортум" премьерам рассказали, что за последние 10 лет компания инвестировала около 5 млрд евро в строительство современных газовых энергоблоков на Урале и в Западной Сибири. Завод также принимает участие в строительстве ветряных и солнечных электростанций в РФ, а также занимается реализацией других совместных проектов.

Представители завода отметили проблему рекультивации полигона "Красный бор" в Ленинградской области, выразив готовность к решению этой проблемы. "Фортум" участвует в работе по подготовке к такому уничтожению полигона. По их словам, в настоящее время в лаборатории в городе Риихимяки проводится анализ проб, взятых на полигоне, с целью определить пути ликвидации опасных веществ.

Завод, который располагается в 70 километрах от Хельсинки, Риихимяки, - крупнейшее в странах Северной Европы предприятие по переработке опасных и сложных отходов.

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