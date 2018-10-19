Медведев назвал борьбу с поставками в ЕС российского газа примером недобросовестной конкуренции
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Брюссель. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Борьба с российским природным газом является проявлением недобросовестной конкуренции, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
"Борьба с российским природным газом на европейском континенте - пример недобросовестной экономической конкуренции, которая одета в одежды некой политической заботы о европейских партнерах", - сказал Д.Медведев на пресс-конференции по итогам российско-бельгийских переговоров.
"Считаю, что это просто некрасиво и неправильно", - добавил он.
По его словам, Россия "никаких коварных планов в отношении Европы" не вынашивает и уже 50 лет поставляет газ в Западную Европу.
Он выразил уверенность, что у энергетического сотрудничества РФ и ЕС есть хорошее будущее.
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Интерфакс