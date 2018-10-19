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Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 19:26 19.10.2018 - 19:26

Брюссель. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Борьба с российским природным газом является проявлением недобросовестной конкуренции, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Борьба с российским природным газом на европейском континенте - пример недобросовестной экономической конкуренции, которая одета в одежды некой политической заботы о европейских партнерах", - сказал Д.Медведев на пресс-конференции по итогам российско-бельгийских переговоров.

"Считаю, что это просто некрасиво и неправильно", - добавил он.

По его словам, Россия "никаких коварных планов в отношении Европы" не вынашивает и уже 50 лет поставляет газ в Западную Европу.

Он выразил уверенность, что у энергетического сотрудничества РФ и ЕС есть хорошее будущее.

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