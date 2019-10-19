Этот контент был опубликован 19 октября 2019 г. 21:47

Белград. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер РФ Дмитрий Медведев назвал "лучшим противоядием" от нацизма сохранение памяти о героях Второй мировой войны.

"Лучшая дань памяти героям войны - это сохранение правды о войне, откровенный рассказ о том, что происходило", - сказал Медведев, выступая на торжественном вечере в Белграде, посвящённом 75-летию освобождения города от фашистов.

Как передает корреспондент "Интерфакса", гости стоя приветствовали слова премьера и аплодировали его выступлению.

Как подчеркнул премьер РФ, "здесь не должно быть каких-то попыток что-то закрасить, что-то забыть, нужно помнить неимоверную жестокость фашистов, лагеря смерти и массовые расстрелы".

Медведев подчеркнул, что все сербы будут всегда помнить Крагуевац (где фашисты расстреляли около 7 тысяч горожан, в том числе сотни детей).

"Нужно рассказывать об этом честно, открыто, вне всяких политических моделей. Это все лучшее противоядие против всяких фальсификаций, которые, к сожалению, очень часто происходят в современной жизни", - считает премьер.

Медведев сообщил, что в воскресенье в Москве будет дан салют в честь 75-летия освобождения Белграда.

"На протяжении всей нашей истории нашим странам приходилось воевать, хотя мы к этому никогда не стремились, защищали свой дом, помогали друг другу. Мы и тогда были вместе, я уверен, что так будет всегда", - заявил Медведев.

гс

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