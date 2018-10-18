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Этот контент был опубликован 18 октября 2018 г. 22:03 18.10.2018 - 22:03

Брюссель. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассчитывает, что сотрудничество России и Словении будет развиваться, несмотря на санкции Евросоюза.

"Дмитрий Медведев отметил, что, несмотря на непростые отношения с Европейским союзом, сотрудничество со Словенией развивается поступательно, растет товарооборот", - сообщил журналистам первый заместитель главы аппарата правительства России Сергей Приходько, информируя их о встрече премьер-министра РФ со своим словенским коллегой Марьяном Шарецем, которая прошла в Брюсселе.

"Глава российского правительства выразил уверенность, что, несмотря на санкции, экономическое взаимодействие и инвестиционное сотрудничество будут развиваться", - добавил С.Приходько.

Премьер Словении в свою очередь заявил о намерении его правительства наращивать сотрудничество с Россией в области экономики и культуры.

По словам С.Приходько, собеседники согласились с важностью дальнейшего развития гуманитарного сотрудничества.

Кроме того, Д.Медведев пригласил М.Шареца посетить Россию, а тот предложил российскому премьеру нанести визит в Словению.

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