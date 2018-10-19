Медведев обменялся парой реплик с Макроном перед заседанием форума в Брюсселе
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Брюссель.19 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев кратко пообщался с президентом Франции Эмманюэлем Макроном "на полях" форума "Европа-Азия" (АСЕМ) в Брюсселе.
Перед началом пленарной сессии они поприветствовали друг друга и обменялись парой реплик.
Саммит АСЕМ проходит в эти дни в Брюсселе под председательством главы Евросовета Дональда Туска.
На него приглашены 21 азиатское государство и 30 европейских стран.
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Интерфакс