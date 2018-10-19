Медведев обменялся парой реплик с Макроном перед заседанием форума в Брюсселе

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Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 9:56 19.10.2018 - 09:56

Брюссель.19 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев кратко пообщался с президентом Франции Эмманюэлем Макроном "на полях" форума "Европа-Азия" (АСЕМ) в Брюсселе. Перед началом пленарной сессии они поприветствовали друг друга и обменялись парой реплик. Саммит АСЕМ проходит в эти дни в Брюсселе под председательством главы Евросовета Дональда Туска. На него приглашены 21 азиатское государство и 30 европейских стран. 1пф де Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс