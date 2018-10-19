Медведев обсудил в Брюсселе с Меркель сотрудничество РФ и Германии в экономике и энергетике

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Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 13:45 19.10.2018 - 13:45

Брюссель. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и канцлер Германии Ангела Меркель "на полях" форума "Азия - Европа" (АСЕМ) обсудили вопросы экономического сотрудничества и энергетику, сообщил первый заместитель руководителя аппарата российского правительства Сергей Приходько. Встреча прошла по предложению немецкой стороны. "В ходе встречи канцлер Меркель сосредоточила внимание на некоторых актуальных вопросах экономического сотрудничества, в том числе в энергетике", - сообщил С.Приходько журналистам. По его словам, Д.Медведев в свою очередь отметил поступательное развитие экономического сотрудничества, несмотря на имеющиеся сложности и попытки открытого протекционизма и давления по отдельным проектам. ав Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс