Медведев обсудил в Брюсселе с Меркель сотрудничество РФ и Германии в экономике и энергетике
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Брюссель. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и канцлер Германии Ангела Меркель "на полях" форума "Азия - Европа" (АСЕМ) обсудили вопросы экономического сотрудничества и энергетику, сообщил первый заместитель руководителя аппарата российского правительства Сергей Приходько.
Встреча прошла по предложению немецкой стороны.
"В ходе встречи канцлер Меркель сосредоточила внимание на некоторых актуальных вопросах экономического сотрудничества, в том числе в энергетике", - сообщил С.Приходько журналистам.
По его словам, Д.Медведев в свою очередь отметил поступательное развитие экономического сотрудничества, несмотря на имеющиеся сложности и попытки открытого протекционизма и давления по отдельным проектам.
ав
Интерфакс