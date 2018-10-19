Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Брюссель. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и канцлер Германии Ангела Меркель "на полях" форума "Азия - Европа" (АСЕМ) обсудили вопросы экономического сотрудничества и энергетику, сообщил первый заместитель руководителя аппарата российского правительства Сергей Приходько.

Встреча прошла по предложению немецкой стороны.

"В ходе встречи канцлер Меркель сосредоточила внимание на некоторых актуальных вопросах экономического сотрудничества, в том числе в энергетике", - сообщил С.Приходько журналистам.

По его словам, Д.Медведев в свою очередь отметил поступательное развитие экономического сотрудничества, несмотря на имеющиеся сложности и попытки открытого протекционизма и давления по отдельным проектам.

ав

Neuer Inhalt

Horizontal Line

swissinfo.ch

Тизер

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта










Интерфакс