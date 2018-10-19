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Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 19:01 19.10.2018 - 19:01

Брюссель. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Глава правительства РФ Дмитрий Медведев обсудил в Брюсселе с канцлером Германии Ангелой Меркель риторику США относительно газопровода "Северный поток-2".

"Мы обсудили разные вопросы. И "Северный поток-2", конечно, обсуждался, и всякого рода заявления по поводу "Северного потока-2", которые звучат из-за океана. Но я уже ответил на этот вопрос, когда говорил, какие газовые отношения, мы считаем, правильно развивать с европейскими партнёрами. Практически то же самое я сказал и госпоже Меркель", - заявил российский премьер на пресс-конференции по итогам российско-бельгийских переговоров.

"Но и некоторые другие нюансы мы тоже обсуждали, включая развитие промышленной кооперации, сотрудничество между германскими компаниями и нашими компаниями", - добавил он.

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Пропускная способность составит 55 млрд кубометров газа в год. Проект реализует "Газпром" (MOEX: GAZP) в альянсе с европейскими компаниями - Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.

В США принят законопроект, допускающий введение санкций в отношении участников строительства экспортных газопроводов из России, особо выделено намерение противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2". Однако президент США Дональд Трамп недавно заявил, что Соединенные Штаты не рассматривают возможность введения санкций в отношении компаний, участвующих в проекте "Северный поток-2", хотя заявил, что ни одна страна не должна зависеть от какого-то одного поставщика энергоресурсов.

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