Медведев перед началом инаугурации Эрдогана пообщался с президентами Венесуэлы, Молдавии и Киргизии
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Анкара. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев присутствует на церемонии инаугурации вновь избранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
До начала церемонии Д.Медведев пообщался с прибывшими на нее президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, президентом Молдавии Игорем Додоном, президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.
Др
Интерфакс