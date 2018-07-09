Медведев перед началом инаугурации Эрдогана пообщался с президентами Венесуэлы, Молдавии и Киргизии

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Этот контент был опубликован 9 июля 2018 г. 18:23 09.07.2018 - 18:23

Анкара. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев присутствует на церемонии инаугурации вновь избранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. До начала церемонии Д.Медведев пообщался с прибывшими на нее президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, президентом Молдавии Игорем Додоном, президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Др Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс