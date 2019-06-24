Этот контент был опубликован 24 июня 2019 г. 15:39

Гавр (Франция). 24 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министры России и Франции Дмитрий Медведев и Эдуард Филипп на встрече во французском Гавре обсуждают вопросы двустороннего сотрудничества.

"У нас сегодня, действительно, хорошая возможность встретиться и у вас на родине обсудить вопросы, которые представляют взаимный интерес, вопросы российско-французского сотрудничества", - сказал Медведев.

В начале переговоров Филипп заявил, что ему очень приятно принимать своего российского коллегу, учитывая старейшие исторические связи двух стран. "Вы, господин премьер-министр, выросли в Санкт-Петербурге, я - в Гавре, и мы знаем ту особенную связь, которая существовала между нашими городами", - добавил премьер Франции, имея в виду побратимские отношения между Гавром и Петербургом.

Медведев поблагодарил Филиппа за приглашение посетить Гавр. "Вы здесь были мэром семь лет практически, это трудная работа, хотя работа премьер- министра тоже достаточно трудная", - заметил глава российского кабинета министров.

"Очень приятно, что эти переговоры начинаются в таком красивом месте", - добавил Медведев в начале беседы, которая проходила в зале переговоров в башне городской мэрии, откуда открывался вид на Гавр.

В беседе с российской стороны принимают участие глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, замминистра иностранных дел Александр Грушко и посол во Франции Алексей Мешков.

др

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