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Этот контент был опубликован 18 октября 2018 г. 17:36 18.10.2018 - 17:36

Брюссель. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Брюссель, где примет участие в форуме "Европа-Азия" (АСЕМ) и встретится с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, а также канцлером Германии Ангелой Меркель.

Форум пройдет под председательством главы Евросовета Дональда Туска. На него приглашены 21 азиатское государство и 30 европейских стран, включая Россию.

Ранее в пресс-службе правительства РФ сообщили, что "на полях" форума Д.Медведев проведет ряд двусторонних встреч. В частности, запланированы контакты с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, канцлером Германии Ангелой Меркель, премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем, премьером Камбоджи Хун Сеном.

Кроме того, Д.Медведев может провести встречу "на полях" форума с премьер-министром Словении Марьяном Шарецем.

Как ожидается, в ходе встреч будут затронуты актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях, а также реализация совместных проектов.

Форум начнется в четверг вечером с церемонии открытия и предварительного заседания. После этого руководители стран АСЕМ примут участие в ужине с королем Бельгии Филиппом.

Первая пленарная сессия в пятницу будет посвящена содействию инклюзивному экономическому росту и взаимосвязи, вторая сессия - поддержке многосторонней системы и сотрудничеству по глобальным вопросам.

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