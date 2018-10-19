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Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 11:11 19.10.2018 - 11:11

Брюссель. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер РФ Дмитрий Медведев отмечает, что санкции стали обычным инструментом политического давления.

"Экономические санкции вторглись в ткань международного экономического общения, стали обычным инструментом политического давления и недобросовестной конкуренции", - сказал Д.Медведев, выступая на первом пленарном заседании XII форума "Европа-Азия" (АСЕМ) в Брюсселе.

"Самое главное, что материализовались протекционистское настроения. За этим столом присутствуют руководители стран, которые в полной мере испытали на себе признаки этих "торговых войн"", - добавил он.

Д.Медведев подчеркнул, что это довольно опасно.

"Вместо того, чтобы сотрудничать, мы, по сути, ослабляем наши отношения", - сказал он, заметив, что 10 лет назад мировое сообщество действовало куда более мудро и было готово сообща противостоять последствиям финансового кризиса, разразившегося в 2008 году.

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