Медведев считает, что санкции стали обычным инструментом политического давления и недобросовестной конкуренции в международной экономике
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Брюссель. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер РФ Дмитрий Медведев отмечает, что санкции стали обычным инструментом политического давления.
"Экономические санкции вторглись в ткань международного экономического общения, стали обычным инструментом политического давления и недобросовестной конкуренции", - сказал Д.Медведев, выступая на первом пленарном заседании XII форума "Европа-Азия" (АСЕМ) в Брюсселе.
"Самое главное, что материализовались протекционистское настроения. За этим столом присутствуют руководители стран, которые в полной мере испытали на себе признаки этих "торговых войн"", - добавил он.
Д.Медведев подчеркнул, что это довольно опасно.
"Вместо того, чтобы сотрудничать, мы, по сути, ослабляем наши отношения", - сказал он, заметив, что 10 лет назад мировое сообщество действовало куда более мудро и было готово сообща противостоять последствиям финансового кризиса, разразившегося в 2008 году.
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Интерфакс