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Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 17:20 26.09.2018 - 17:20

Хельсинки. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия заинтересована в урегулировании конфликта в Сирии в максимально короткие сроки. Ответственность за развитие ситуации в этой стране должны нести правительство САР, а также ряд других государств, в том числе США, Израиль, Турция, Иран, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

"Конечно, Россия действительно заинтересована в том, чтобы тот гражданский конфликт, который возник в Сирии, был бы преодолен в максимально короткие сроки, а те проблемы, которые связаны с наличием террористических гнезд и проявлений на территории Сирии, были раз и навсегда разрешены", - сказал Д.Медведев в среду по итогам переговоров с финским коллегой Юхой Сипили.

При этом Д.Медведев отметил, что "ответственность за развитие событий в данном случае должно нести и сирийское правительство, и целый ряд других стран, которые так или иначе принимают участие в разрешении этого конфликта".

"Это не только Российская Федерации, но это и США, Израиль, Турция, Иран и целый ряд других государств", - сказал Д.Медведев.

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