Этот контент был опубликован 30 января 2020 г. 20:36

Рим. 30 января. ИНТЕРФАКС - У пары туристов из Китая, находящейся на круизном лайнере в Италии, не обнаружили коронавирус нового типа, сообщает в четверг телеканал "Раи ньюс".

"После проведения всех проверок согласно действующим процедурам в отношении двух пассажиров судна, пришвартованного в порту Чивитавеккья, мы получили отрицательный результат", - говорится в заявлении

Тем не менее, пока что никому из пассажиров, среди которых есть десятки россиян, сойти на берег так и не разрешили, отмечают СМИ.

ПОСЛЕДУЕТ

1мм во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!