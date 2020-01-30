Этот контент был опубликован 30 января 2020 г. 20:40

Рим. 30 января. ИНТЕРФАКС - У пары туристов из Китая, находящейся на круизном лайнере в Италии, не обнаружили коронавирус нового типа, сообщает в четверг телеканал "Раи ньюс".

"После проведения всех проверок согласно действующим процедурам в отношении двух пассажиров судна, пришвартованного в порту Чивитавеккья, мы получили отрицательный результат", - говорится в заявлении национального института инфекционных заболеваний Ладзаро Спалланцани в Риме.

Тем не менее, пока что никому из пассажиров, среди которых есть десятки россиян, сойти на берег так и не разрешили, отмечают СМИ.

По данным телеканала туристы и члены экипажа, блокированные на круизном лайнере Costa Smeralda, вряд ли до утра пятницы получат разрешения покинуть судно.

Круизный лайнер, на борту которого находятся порядка 6 тыс. пассажиров, а также экипаж, заблокирован в порту города Чивитавеккья с раннего утра. Пассажиры должны были сойти с лайнера еще в 7 утра по местному времени, однако этого не произошло из-за того, что у пассажирки из Китая начался жар. У нее и ее мужа взяли анализы, чтобы проверить, не заражены ли они новым типом коронавируса из Китая.

По данным посольства России в Италии, на борту Costa Smeralda находятся 67 россиян.

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