Этот контент был опубликован 8 апреля 2020 г. 0:58

Вашингтон. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Медицинский исследовательский институт инфекционных заболеваний армии США во Фредерике (штат Мэриленд) проводит испытания потенциальных вакцин от COVID-19 на приматах, сообщает The Baltimore Sun.

"Я думаю, что для всех важно иметь в виду, что этот процесс идет настолько быстро, насколько возможно", - цитирует издание Пауля Фридрихса, бригадного генерала ВВС, который служит хирургом Объединенного штаба.

Он отметил, что клинические испытания на небольшой группе людей начнутся, если испытания на животных будут успешными.

Ранее американские чиновники здравоохранения заявляли, что разработка и распространение эффективной вакцины от COVID-19 может занять до 18 месяцев.

Согласно данным, собранным Университетом Джона Хопкинса, во всем мире было зарегистрировано почти 1,4 млн подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, что привело к более чем 80 тыс. смертей.

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